На Запорожье защитники 47-й отдельной механизированной бригады сбили вражеский «Аллигатор». Ранее в это же утро украинские бойцы уничтожили такой же вертолет оккупантов, однако на Бахмутском направлении, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал 47 ОМБр.

В сообщении сказано, что в районе Роботино около 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила Ка-52 российских захватчиков. Вертолет приземлили одним пуском из ПЗРК.

На счету 47-й отдельной механизированной бригады это восьмой «демилитаризованный» «Аллигатор» ВС РФ. Стоимость одной такой машины – 16 миллионов долларов.

Напомним, разведка Великобритании заявила, что тактическая авиация «второй армии мира» начала терять эффективность на войне в Украине.