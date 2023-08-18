Как информирует «НБН», согласно словам Зеленского, которые он озвучил в ходе своего вечернего видеообращения, в настоящее время власти нашей страны активно работают над тем, чтобы Украина уже в этом году была готова к началу переговорного процесса по членству в Евросоюзе.

В частности, он рассказал, что сейчас власти Украины как никогда ранее работают интенсивно над этим вопросом.

Помимо того Владимир Зеленский напомнил о важных дипломатических успехах на текущей неделе. В том числе, он говорил о том, что к декларации «Большой семерки» насчет гарантий безопасности для Украины присоединились уже восемнадцать государств. А для реализации формулы мира работают 63 дипломатические миссии.

Напоследок глава государства подчеркнул, что Украина максимально старается для того чтобы в этом году быть готовой к открытию переговорного процесса о членстве.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что свой прогноз относительно вступления Украины в ЕС сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц .