На праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии глава правительства ФРГ выразил уверенность в том, что Украина одержит победу в войне с государством-оккупантом, после чего станет полноправным членом Евросоюза.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Spiegel.

По словам канцлера ФРГ, горькая глава нашего континента, созданная кремлевским диктатором Владимиром Путиным в его империалистическом безумии, будет окончена присоединением Украины к Европейскому Союзу.

Шольц добавил, что немецкие социал-демократы с глубоким убеждением отстаивают принципы нерушимости границ, территориальной целостности стран, неприменения силы и права народов на самоопределение.

Ранее глава правительства Германии объяснил, какой сигнал отправили российскому президенту-агрессору решением об обучении украинских летчиков на американских современных истребителях F-16.