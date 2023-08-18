Во время «исповеди» захватчик признался, что продолжительное время употреблял спиртное, поэтому не раздумывая на следующий день подписал контракт с ВС РФ, послушав рассказы товарищей о том, как выгодно пойти воевать, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

По словам Вознина, приятели объяснили, что контрактная служба выгодна тем, что его там будут одевать и кормить, а также платить деньги. Пополнил ряды оккупантов россиянин в октябре прошлого года, воевал в Украине как рядовой стрелок.

Сначала взвод «освободителя» 8 месяцев стоял на дамбе в Херсонской области. После их отправили на Запорожье в район села Роботино для подготовки позиций, где он попал в плен в первый же день по прибытию.

Ранее офицер ВС РФ пожаловался на масштабные потери армии Путина из-за применения ВСУ кассетных снарядов.