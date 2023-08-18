В ГУР МОУ сообщили, что страна-агрессор намерена провести фейковые выборы уже в следующем месяце. Всех причастных к незаконному проведению «всенародного голосования» привлекут к ответственности согласно украинским законам и нормам международного права, информирует «НБН».

В разведке призвали украинцев в оккупации предоставлять информацию о «выборах» — передавать личные данные о кураторах из РФ, коллаборантах, представителях «администраций», «депутатах», а также свидетельства нелегитимности и фальсификаций «народного волеизъявления».

Жители временно захваченных территорий могут присылать личные данные, телефонные номера, номера автомобилей, адреса и другую информацию о врагах Украины в официальный бот Главного управления разведки.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине в следующем году.