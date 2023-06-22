В интервью ВВС журналист поинтересовался у Зеленского, состоятся ли в Украине выборы в следующем году. По словам президента, голосование будет проведено в случае победы страны в войне с РФ, информирует «НБН».

Глава государства напомнил, что согласно украинскому законодательству проведение выборов невозможно в период военного положения, поэтому голосование пройдет, если не будет войны.

Лидер нации добавил, что он очень хотел бы, чтобы уже в следующем году в нашей стране наступил мир и она вернулась к довоенной жизни.

Напомним, Зеленский сообщил об угрозе подрыва на Запорожской атомной электростанции. Президент записал видеообращение, в котором сообщил информацию, полученную украинской разведкой.