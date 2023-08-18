Во время брифинга представитель военной разведки сообщил, что ежемесячно в путинские оккупационные силы набирают около 20 000 человек. Детей чиновников и олигархов, конечно, мобилизация не затрагивает, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам спикера ГУР МОУ, недавно московский мэр Сергей Собянин рассказал, что на фронте в Украине находятся 45 000 жителей столицы РФ, ранее глава города называл цифру в 35 000.

Юсов отметил, что путинский чиновник признался, что за несколько месяцев ряды российских оккупантов пополнились 10 000 москвичами. Он добавил, что в стране мобилизуют в ВС РФ принудительно и в первую очередь забирают тех, кто недавно получил гражданство государства-террориста.

Ранее в ГУР высказались о подготовке провокации Кремлем на Курской АЭС.