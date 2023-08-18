Аналитики в своем отчете пишут, что успехи ВСУ возле Роботино и Урожайного отражают более широкую деградацию оборонных сил армии Путина. Наступления защитников на границе Запорожской и Донецкой областей имеют тактическое значение из-за структуры оборонных линий ВС РФ, информирует «НБН».

В ISW обратили внимание на слова военного эксперта Петра Черника, который сообщил, что захватчики на юге страны выстроили трехэшелонную линию обороны. Сначала оккупанты заминировали на несколько километров поля, далее сосредоточили живую силу, технику и артиллерию. На последней линии находятся тыловые позиции россиян, где они хранят свои ресурсы.

Однако продвижения ВСУ вблизи Роботино, как утверждают специалисты, могут позволить украинским войскам начать действовать в районах по самым плотным минным полям. Защитники смогут быстро завоевать районы вокруг второй линии обороны оккупантов, если они будут менее заминированы.

«Вторая армия мира» приложила все усилия, чтобы удержать Роботино и Урожайное, поэтому украинским бойцам пришлось полностью деградировать подразделения захватчиков на этих участках фронта, чтобы достичь успехов.

Поскольку у ВС РФ отсутствуют оперативные резервы, им придется укрепить одни зоны фронта за счет других, что должно ослабить их оборонные рубежи и дать возможность ВСУ использовать уязвимые места россиян.

Ранее в Минобороны рассказали, как действуют оккупанты на Лимано-Купянском направлении.