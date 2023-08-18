Общественная организация КрымSOS, ссылаясь на источники, сообщила, что «военкомы» страны-агрессора получают немалую прибыль благодаря трупам вояк «второй армии мира», информирует «НБН».

«Военные комиссары» РФ привозят тела захватчиков в морги Симферополя. Родственникам убитых солдат сообщают, что якобы труп только обнаружили в месте боевых действий и, если они хотят, чтобы тело эвакуировали и доставили в крымский город, им нужно заплатить 100-150 тысяч рублей.

Близким мертвых «освободителей» дают выбор – либо дать деньги и быстро получить «двухсотого», либо неизвестно сколько ждать, пока привезут труп неизвестно в каком виде.

В КрымSOS сообщили, что известно о трех или четырех таких случаях, когда «военкоры» РФ заработали на ликвидированных оккупантах.

Напомним, что командование захватчиков собирает с путинских солдат деньги, позволяя им откупиться от участия в боевых действиях.