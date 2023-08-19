Как информирует «НБН», об этом детально говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Так, сообщается, что в столице Украинского государства Киеве на государственном уровне на Крещатике планируется провести выставку подбитой военной техники РФ.

В обнародованном КГВА сообщении говорится:

Никаких массовых мероприятий в День Независимости Украины в Киеве не будет устроено. Городские власти были проинформированы письмом из ОПУ, на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники.

В связи с таким ходом действий, начиная с сегодняшнего вечера, будет перекрыто движение по Крещатику на отрезке от Майдана Независимости до ул. Б. Хмельницкого. При этом движение по улице Богдана Хмельницкого — от Крещатика до ул. Владимирской будет открыто сегодня в 23 часа 30 минут.