О том, что именно Нацполиция после обращений ТЦК/СП и СБУ обязана не только проводить задержание, но и доставлять уклонистов, совершивших административные правонарушения, то есть граждан, проигнорировавших процедуру обновления данных воинского учета или норм скорректированного «мобилизационного» законодательства, пишет «НБН», ссылаясь на ответ, предоставленный Управлением превентивной деятельности ГУНП в Киеве, опубликованный изданием NV.

Как стало известно, на начало текущего месяца, полицией Киева было получено 5 387 обращений от ТЦК/СП относительно установления места пребывания/доставки особ для составления в их отношении протоколов об административных нарушениях. Кроме того, за уклонение от призыва в ВСУ, правоохранители должны установить местонахождения, и привезти в ТЦК/СП 4 955 военнообязанных.

Однако, на данный момент, киевской полицией определено местонахождение и осуществлена вышеуказанная доставка лишь 1 416 уклонистов.

Фото — nv.ua

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