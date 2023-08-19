Как информирует «НБН», об этом проинформировали Воздушные силы ВСУ в социальной сети Facebook.

Так, в ночное время, девятнадцатого августа, рашисты атаковали с северного направления ударными БПЛА «Шахед-136-131». В общей сложности по Украине было выпущено 17 ударных беспилотников из района Курска.

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили пятнадцать беспилотников вражеских сил. Также в сообщении отмечается, что Воздушные силы проинформировали, что ПВО отражала атаки БПЛА врага в западных, северных, а также центральных регионах Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабной атаке РФ по Одессе.