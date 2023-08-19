Как информирует «НБН», об этом Резников рассказал в интервью «24 каналу».

В частности, по его словам, украинские пилоты уже приступили к обучению на западных истребителях F-16. Минимальный период подготовки достигает шести месяцев.

Помимо самих пилотов, как добавил Резников, в обучении принимают участие также несколько техников и инженеров.

Согласно словам высокопоставленного украинского чиновника, о завершении данных учений проинформируют инструкторы. Это произойдет, когда они будут видеть, как украинские пилоты, техники и инженеры воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Зеленского относительно начала обучения украинских пилотов на истребителях Gripen.