Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, Зеленский отметил, что самолеты Gripen являются гордостью Швеции. При этом гарант Конституции добавил, что такие истребители смогут сделать нашу свободу более защищенной. Уже начались тестовые испытания Gripen с участием украинских пилотов.

Глава Украинского государства добавил, что ему удалось подробно обсудить вместе со шведским премьером будущие шаги сотрудничества. Также они обсудили тематику возможности получения истребителей Gripen.

Напоследок Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины добавил, что он будет иметь встречу еще со спикером парламента, а также представителями парламентских сил. Этот вопрос будет поднят президентом как один из ключевых для защиты нашего неба.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении МИД Дании относительно передачи Украине истребителей F-16.