В эфире программы «Свобода. Утро» представитель Воздушных сил заявил, что Украине нужны 128 истребителей и Киев стремится получить такие количество боевых самолетов, информирует «НБН».

Игнат объяснил, что ВСУ нуждаются в более ста единиц техники, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах для нанесения ударов по разным целям и оперативного реагирования на разного рода вызовы.

Отметим, что в эфире национального телемарафона полковник объяснил, что американские многофункциональные истребители помогут защитникам существенно изменить ситуацию на фронте.