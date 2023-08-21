В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил отметил, что Украина сразу не победит в войне против России после получения американских боевых самолетов. Однако эта техника поможет ВСУ существенно изменить ситуацию на фронте, информирует «НБН».

По словам Игната, с помощью F-16 армия Украины получит преимущество в воздухе на временно захваченных территориях, что приблизит защитников к преимуществу на земле.

Полковник объяснил, что в оккупации одновременно находятся в воздухе 8-9 истребителей армии Путина. После передачи американских боевых самолетов ВСУ «вторая армия мира» не сможет так свободно запускать ракеты и сбрасывать авиабомбы, как она это делает сейчас.

Отметим, что власти Дании готовы передать Киеву F-16, однако для этого Украина должна выполнить несколько условий.