В интервью изданию «Українські новини» представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, что российских военнопленных приобщают к нетяжелым видам работ, информирует «НБН».

По словам Юсова, «освободители» могут собирать мебель или подарочные пакеты. Также россияне пекут для других пленных хлеб, выполняют хозяйственную работу в лагере.

Спикер ГУР МОУ отметил, что за свою работу пленные захватчики получают деньги, небольшую зарплату для них устанавливают согласно нормам международного права.

Эти средства военнопленные могут тратить в лагерном магазине для собственных нужд. Представитель разведки уточнил, что также оказывают помощь международные организации.

Ранее пленный оккупант рассказал, что пошел воевать в Украину, прислушавшись к совету приятелей после долгого запоя.