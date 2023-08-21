Как информирует «НБН», речь об этом идет в ОК «Юг».

В ведомстве отметили, что в черноморских водах дежурство несет вражеская подводная лодка с четырьмя ракетами типа «Калибр». Также отмечается, что по максимуму Россия может вывести на боевое дежурство до десяти единиц военной техники.

В ОК «Юг» подчеркнули, что в воскресенье, двадцатого августа, по состоянию на 23 часа 00 минут пусков БПЛА типа «Шахед» в южном направлении не было зафиксировано. Также не проявляла активности ни стратегическая, ни тактическая авиация вражеских сил.

Напомним, ранее мы уже писали о трагическом ударе российской ракетой по центру Чернигова.