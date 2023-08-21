Как информирует «НБН» со ссылкой на Украинскую правду, об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

Так, известно, что СБУ начала расследовать уголовное производство по факту ракетного удара, нанесенного Россией по центру Чернигова согласно статье 438 УК Украины – «Нарушение законов и обычаев войны».

В целях объективного и максимально полного расследования данной трагедии, представители следственных органов Службы безопасности Украины осуществляют целый ряд следственных действий.

Примечательно, что предварительно СБУ уже удалось установить тип ракеты, которую выпустили российские военные по Чернигову в субботу, девятнадцатого августа, по гражданскому объекту. Это ракета 9М727 – крылатая ракета наземного комплекса «Искандер».

Также были обнародованы фото летящей ракеты, по всей видимости, сделанные за несколько секунд до самого взрыва.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Чернигову, в результате чего погибли люди.