Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства обороны Дании.

В частности, в сообщении отмечается, что в оборонном ведомстве Дании заявили о своем согласии передать Украине истребители F-16 в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки и иными партнерами, когда будут выполнены условия для такого рода передачи.

Согласно данным Министерства обороны, условия включают в себя украинский персонал, который будет успешно отобранный, проверенный и обученный, а также все необходимые разрешения, логистику и инфраструктуру.

Напомним, ранее мы уже писали о начале тренировок украинских пилотов на истребителях F-16.