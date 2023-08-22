«Кадыровец» рассказал российскому пропагандистскому изданию «Московский комсомолец», что защитники используют дроны со специальными клешнями, которые способны переносить до четырех 82 мм мин и до двух 120 мм мин, информирует «НБН».

По словам оккупанта, эти БПЛА размером с человека захватчики прозвали «Баба Яга». Беспилотники якобы запускают только в темное время суток, поскольку днем их легко обнаружить из-за громкого бензинового двигателя. Также особенностью таких дронов является «иммунитет» к системам РЭБ, их якобы можно сбить только из гранатомета или стрелкового оружия.

Апогеем страшилки чеченского боевика о БПЛА с «клешнями» стал рассказ о том, как эти беспилотники похищают раненых «освободителей» на Запорожье. По словам оккупанта, «специальные приспособления» дрона так хватают человека, что он не способен от него отбиться, убежать или спрятаться.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал об очередной перестрелке «кадыровцев» и путинских солдат в городе.