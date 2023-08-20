О том, что в минувшую субботу, 19-го августа, в районе «Кирова» этого временно захваченного города, произошел конфликт «кадыровцев» с российскими военнослужащими, сопровождающийся стрельбой, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, в период «разборок», на месте инцидента скопилась масса авто с боевиками Кадырова и военнослужащими ВС РФ — все оккупанты были военными, и конфликт вскоре перерос в стрельбу, вследствие чего была вызвана группа спецназа. Этот конфликт длился до 10 часов вечера, и на место «ЧП» доезжали как «Ахмат», так и прочие россияне. После непродолжительной стрельбы, несколько машин «скорой помощи» кого-то вывозили, судя по всему, на госпитализацию.

Советник городского главы добавил — причиной конфликта стало то, что представители оккупационной комендатуры осмелились остановить чеченца, автомобиль которого был набит оружием, но любые документы на него отсутствовали.

Ранее мы писали о том, как Кадыров активно «рекламирует» деятельность своих боевиков в Украине.