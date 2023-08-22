Руководитель ведомства заверил, что украинская энергосистема будет готова к зиме и в стране есть все необходимые ресурсы для прохождения сезона холодов без отключений света.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Минэнергетики.

По словам Галущенко, не исключено, что во время отопительного сезона будут атаки российских оккупантов, которые нельзя спрогнозировать. Захватчики добиваются блекаута в нашей стране.

Министр заверил, что если будут применяться отключения света в Украине, то лишь на время вследствие атак на энергообъекты.

Ранее британская разведка спрогнозировала, выдержит ли Украина атаки РФ на энергосистему этой зимой.