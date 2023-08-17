О том, что вопреки постоянному давлению войны, Украина, похоже, в состоянии накопить достаточные объемы топлива для успешного прохождения грядущего зимнего периода, таким образом игнорируя риски энергетического террора, пишет «НБН», ссылаясь на мнение аналитиков управления военной разведки, опубликованное в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка полагает — удары государства-террориста по энергетической инфраструктуре Украины, судя по всему, не прекратятся и зимой 2023-2024. Впрочем, в аналогичный период прошлого года, Киев смог показать — у нас есть и квалифицированная рабочая сила, и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосетей даже в военных условиях, включая бесперебойные поставки угля для ТЭС и теплоцентралей зимой из горнодобывающего сектора, а также накопленные сейчас существенные запасы «голубого топлива», которые могут использоваться в качестве дополнительного резерва.

Ранее мы писали о том, что эксперты предупредили о новых сложностях в отопительный сезон 2023-2024.