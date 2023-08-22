В комментарии СМИ руководитель оборонного ведомства ответил на вопрос, когда в Украине появятся первые американские боевые самолеты, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам министра, отправка истребителей будет зависеть от срока обучения наших пилотов, инженеров и техников – несколько сотен человек, которые будут работать с F-16.

Резников уточнил, что минимальный срок передачи первых боевых самолетов Киеву – 6-7 месяцев. При этом неизвестно, сколько будет длиться обучение украинских специалистов, так как системы обслуживания и ремонта F-16 сложные.

Однако глава Минобороны настроен оптимистично, напомнив о том, что защитники освоили артиллерию 155 мм за 3 недели вместо 3 месяцев, а ЗРК Patriot – за 10 недель вместо 10 месяцев.

Напомним, во время визита в Грецию глава государства Владимир Зеленский сделал заявление относительно истребителей F-16.