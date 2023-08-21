Как информирует «НБН», заявление украинского лидера, сделанное в ходе пресс-конференции Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса обнародовал YouTube-канал ОПУ.

Дословно из заявления Зеленского:

Мы обсудили сегодня с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом весьма приоритетные темы. Естественно, я рассказал о ситуации на фронте в Украине. Поделился информацией об ударах террористов РФ по нашей стране, а также о наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и целостности территорий нашей страны.

Верховный главнокомандующий обсудил с премьер-министром Греции оборонные потребности Украинского государства и назвал определенные конкретные вещи, которые могли бы помочь ускорить завершение российской агрессии.

Помимо того, президент нашей страны Владимир Зеленский заявил о том, что Греция также примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, ранее политолог Валентин Гладких высказался о целях визита Зеленского в Грецию.