Активисты военного движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» в своем Telegram сообщили, что в Запорожской области под селом Вербовое 177 полк морской пехоты ВС РФ сбежал с позиций, информирует «НБН».

Несколько небольших обстрелов ВСУ вынудили солдат «второй армии мира» сделать «жест доброй воли» на одном из самых горячих участков фронта. После побега захватчиков в стране-агрессоре возбудили против них уголовное дело в связи с дезертирством.

Партизаны также сообщили, что в регионе в воскресенье, 20 августа, десантники одной из рот 247 полка ВС РФ отказались выполнять приказ. Оккупанты не захотели штурмовать позиции защитников вблизи населенного пункта Старомайорское. После бунта их командира задержали и доставили в Мариуполь.

Напомним, «кадыровцы» на Запорожье распространяют фейк о гигантских дронах ВСУ с клешнями, которые похищают раненых оккупантов.