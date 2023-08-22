Издание Forbes пишет, что оружие, которое способны нести американские истребители, имеет наибольшее значение в этой войне, — бомбы с точной наводкой, ракеты «воздух-земля» и «воздух-воздух», информирует «НБН».

Журналисты пишут, что применение современных ракет при помощи F-16 позволит защитникам атаковать оккупантов в глубине временно захваченных территорий, не подвергая наших летчиков ударам ПВО «второй армии мира».

В материале сказано, что наиболее полезными ракетами в комплекте с американской авиации станут крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile, которые имеют дальность полета около 370 км.

По данным Forbes ракеты JASSM находятся в списке пожеланий Киева. Это оружие позволит украинским войскам удвоить силы по обстрелам тыла ВС РФ и поможет выполнить план разрушения сухопутного коридора в Крым с дальнейшей деоккупацией полуострова с гораздо меньшими потерями.

Ранее в Минобороны Украины сообщили сроки получения Киевом первых F-16.