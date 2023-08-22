В эфире «24 канала» представитель военной разведки отметил, что на территории страны-агрессора происходят интересные события, практически каждую ночь столицу РФ атакуют неизвестные БПЛА, информирует «НБН».

По словам Юсова, накануне 24 августа Украина работает над «фестивалями» для россиян, отталкиваясь от политической и оборонной необходимости. Он не стал уточнять, что именно готовят для врага, однако посоветовал ему не расслабляться.

Представитель военной разведки добавил, что Украина готовится ко Дню Независимости, усиливая меры безопасности, сектора обороны и безопасности, в частности, закрытие воздушного пространства.

Ранее заместитель Буданова рассказал, ожидать ли украинцам ракетных обстрелов РФ 24 августа.