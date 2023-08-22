Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление заместителя главы Минобороны Украины Анны Маляр, защитники Украинского государства с боем зашли в село Работино, что в Запорожской области. Более того, бойцы ВСУ сразу же организовали там эвакуацию мирного населения.

В своем сообщении в ТГ-канале Маляр написала:

Бойцы 47-й бригады зашли в село Работино с боем. Они организовали там эвакуацию мирного населения, которое выполняли на БМП «Брэдли».

Анна Маляр подчеркнула, что украинские военнослужащие выполняют плановую работу, уничтожая при этом оккупационные силы РФ, которые в это же время без перерывов обстреливают из артиллерии Работино. Бои продолжаются.

В сою очередь воины 47-й ОМБр обнародовали в ТГ-канале видео с Работино.

Напомним, ранее мы уже писали о боях за Авдеевку. О ситуации в городе рассказал глава ГВА Виталий Барабаш.