Около 10:10 в Оленевке прогремели около семи взрывов, после поднялся густой клуб дыма. Местные Телеграмм-каналы сообщили, что удар пришелся по военному объекту «второй армии мира» на мысе Тарханкут, информирует «НБН».

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в одном из разведывательных органов Украины, пишет, что «хлопки» произошли в воинской части российских захватчиков, а результате чего пострадали оккупанты и были уничтожены комплекс С-400.

Напомним, что этой ночью БПЛА атаковали российскую столицу. В очередной раз был нанесен удар по бизнес-центру «Москва-Сити». В Министерстве обороны РФ попытались оправдаться за новый «прилет» по комплексу.