Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA провел опрос украинцев с 9 по 15 августа, поинтересовавшись, готовы ли они пойти на территориальные «компромиссы» РФ для прекращения войны, информирует «НБН».

90,4% респондентов считают недопустимым признание временно захваченных территорий нашей страны частью государства-террориста. Также 73,8% опрошенных против отказа от интеграции Украины в НАТО, 80% не поддерживают идею сокращения численности ВСУ в мирное время.

Помимо этого, 75,1% граждан против предоставления российскому языку статуса государственного или официального языка. 68,7% украинцев считают, что Киев должен продолжать политику декоммунизации в стране.

Ранее социологи КМИС выяснили, сколько в Украине осталось сторонников советского диктатора Иосифа Сталина.