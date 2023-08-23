Как информирует «НБН», информацию об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В частности, он написал, что Силы обороны Украины уничтожили полковника армии Путина Владимира Кочеткова.
В своем посте Штефан написал:
Командир полка, полковник Владимир Кочетков был успешно демобилизован. Смерть врагам.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что «военкомы» на территории незаконно аннексированного Россией Крыма сделали бизнес на трупах ликвидированных оккупантов.