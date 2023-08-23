Как информирует «НБН», об этом проинформировала полиция Винницкой области в ТГ-канале.

В сообщении полиция отметила, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 19 часов 28 минут, 22 августа, вблизи села Бродецкое, что в Хмельницком районе. Согласно имеющейся предварительной информации, которую предоставили следователи, люд (водитль ВАЗа и восемь его пассажиров, среди которых дети) погибли в результате.

На месте, где произошло смертельное ДТП, работают представители следственных органов из областного главка, полицейские, криминалисты, а также спасатели.

В настоящее время правоохранители пытаются установить все обстоятельства трагической аварии. Полиция обещает, что позже предоставит расширенную информацию.

Напомним, ранее мы уже сообщали о смертельном ДТП в Черниговской области.