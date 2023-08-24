В эфире «Радио Свобода» глава ГУР МОУ объяснил, как разведке удалось «уговорить» пилота ВС РФ пойти на сотрудничество с Украиной и перегнать вертолет на территорию нашей страны, информирует «НБН».

По словам Буданова, в разведке смогли найти правильный подход к российскому летчику, вывезти незаметно его родных и создать условия, чтобы он смог перегнать Ми-8 вместе с экипажем, который был не в курсе операции.

Генерал отметил, что члены экипажа попытались убежать, когда осознали, где приземлился вертолет, и, к сожалению, были ликвидированы, хотя их намеревались взять живыми.

В то же время пилот чувствует себя отлично и думает над тем, чтобы остаться жить в Украине, за решеткой его не держат. Увидеть летчика можно будет 7 сентября в фильме ГУР, где будут раскрыты подробности одной из лучших операций за всю историю нашей страны.

Напомним, в ГУР сообщили детали утренней десантной операции в Крыму.