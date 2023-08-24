О том, что сегодняшним утром, 24-го августа, в окрестностях населенного пункта Маяк на территории временно оккупированного Крымского полуострова, произошел бой с участием украинских катеров при поддержке авиации, пишет «НБН», ссылаясь на эксклюзивное пояснение представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, предоставленное «Суспільному».

По словам Юсова, в рамках проведения совместной специальной операции ГУР МОУ и ВМС, была осуществлена высадка личного состава на полуостров: все поставленные цели достигнуты, и никаких потерь среди наших бойцов нет. При этом, спецоперация все еще продолжается, а все подробности будут известны позднее. Впрочем, можно сказать одно — у оккупантов есть потери не только в «живой силе», но и в средствах.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР объяснили, как уничтожение С-400 в Крыму повлияет на работу российской ПВО.