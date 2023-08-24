Издание TV2 сообщает, что несколько независимых источников подтвердили журналистам, что норвежские власти намерены подарить Украине истребители США. В таком случае Норвегия станет третьим государством после Нидерландов и Дании, которая передаст для ВСУ F-16, информирует «НБН».

В четверг, 24 августа, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в украинской столице. В июне президент Владимир Зеленский лично пригласил премьер-министра посетить Киев в День Независимости Украины.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, когда ожидать появления первых F-16 в стране.