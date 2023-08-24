В эфире «24 канала» представитель оборонного ведомства объяснила, почему российские оккупанты активно наступают на Лимано-Купянском направлении. По словам Маляр, смена приоритетов ВС РФ связана с успехами защитников вблизи Бахмута Донецкой области, информирует «НБН».

Заместитель министра отметила, что захватчики не могут выйти из города-крепости, передвигаться по его территории, воевать. Благодаря тому, что защитники заняли ключевые господствующие высоты вокруг населенного пункта, «освободители» оказались в тактическом окружении и находятся под контролем нашей артиллерии.

Чтобы ВСУ не могли сконцентрироваться в Бахмуте, армия Путина пытается продвигаться на Купянском и Лиманском направлениях. Несмотря на провалы, «вторая армия мира» продолжает мечтать о выходе на административные границы Донетчины и Луганщины, а также жаждет реванша в Харьковской области.

Напомним, начальник Харьковской ОВА рассказал о ситуации в Купянске.