В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил отметил, что представители СМИ накануне важного для всей страны праздника интересовались, что ожидать от российских оккупантов в этот день, информирует «НБН».

По словам Игната, возможно на День Независимости Украины будут провокации войск государства-террориста, а возможно и не будут, при этом опасность для жителей нашей страны существует ежедневно.

Полковник напомнил, что никуда не делись вражеские корабли из Черного моря, БПЛА или самолеты стратегической авиации захватчиков, поэтому 24 августа, как и в любой другой день граждане должны беречь себя и следовать инструкциям военных администраций.

Он добавил, что армии Путина нужно немного времени, чтобы подготовить удар и сегодня оккупанты могут совершить подлые действия, в частности, авиационные обстрелы.

Напомним, в ГУР МОУ призвали россиян не расслабляться в День Независимости Украины.