Эксперты ISW в своем отчете пишут, что смерть главарей «вагнеровцев» — Пригожина, его заместителя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова позволит Кремлю и Минобороны РФ ослабить, подчинить и уничтожить компанию, информирует «НБН».

Американские аналитики отмечают, что оборонное ведомство страны-агрессора создало ЧВК, которые занимаются вербовкой бывших и нынешних наемников армии «повара Путина», чтобы контролировать деятельность «Вагнера» за пределами РФ.

В Институте изучения войны отмечают, что Москва отказалась платить Минску за развертывание «вагнеровцев» в РБ. Финансовые проблемы ЧВК привели к сокращению выплат, что вынудило боевиков уйти в отставку. Наемники Пригожина начали готовиться к возвращению в Россию.

После смерти олигарха группа «Вагнера» потеряла возможность действовать независимо от МО РФ. Существует три сценария, к которым может прибегнуть Кремль – восстановить ЧВК как гораздо меньшую организацию, полностью подчинить ее оборонному ведомству либо полностью распустить.

Отметим, Польша опасается, что «вагнеровцы» станут более опасными, когда их будет контролировать кремлевский диктатор Владимир Путин.