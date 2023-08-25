В интервью «Радио Свобода» чиновник высказался об атаках неизвестных дронов на Москву. По его словам, теперь война пришла на территорию государства-террориста, информирует «НБН».

Секретарь СНБО подчеркнул, что не только наши люди должны страдать, россияне также должны пострадать и увидеть, что такое война. Данилов объяснил, что атаки БПЛА на российскую столицу справедливы, поскольку именно там принимаются решения об агрессии в отношении нашей страны.

Чиновник заверил, что Бог все расставит на свои места, ведь граждане страны-агрессора никогда не думали, что война может прийти в их дома. Удары беспилотников по столице должны заставить россиян задуматься об агрессии их страны в отношении Украины, чтобы призвать Кремль прекратить ее.

Также в интервью секретарь СНБО допустил, что РФ может попытаться победить нашу страну не военным путем, рассказав о плане Б Москвы.