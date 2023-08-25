Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», жителей всего региона попросили оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Дословно из заявления главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера:

Абсолютно вся область продолжайте оставаться в укрытиях. Зафиксирована ракетная опасность.

В свою очередь силы обороны юга проинформировали, что работают силы ПВО. Граждан призвали оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы уже писали о взрыве в Запорожье.