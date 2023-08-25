В интервью изданию «Европейская правда» руководитель Минобороны Нидерландов рассказала, что Киев получит все боевые самолеты, обещанные Амстердамом, за исключением части F-16, на которых будут обучать украинских пилотов, информирует «НБН».

По словам чиновницы, обучение летчиков никогда не заканчиваются, поскольку они нужны постоянно при использовании истребителей. К сожалению, нельзя подготовить одну партию летчиков и закончить обучение, этот процесс не должен прекращаться.

Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украине передадут американские самолеты F-16 три страны.