Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», данное заявление глава государства озвучил во время совместного брифинга с главой правительства Норвегии Йонасом Гар Стере.

Дословно из заявления Зеленского:

Мы имеем сегодня сразу три государства, которые дали свое согласие передать Вооруженным силам Украины для их противостояния России истребители F-16, что произойдет после тренировки. За это мы очень благодарны Норвегии, Нидерландам и Дании.

Кроме того, президент Украины высказал слова благодарности норвежскому правительству за весьма важное решение, которое обязательно войдет в историю.

Он поблагодарил главу норвежского правительства за важное и историческое решение поставить самолеты для украинских военных.

Примечательно, что в свою очередь в Норвегии уточнили, что их государство изначально предоставит два истребителя, на которых украинские пилоты пройдут обучение.

Глава правительства Норвегии подытожил, что сейчас их страна выделяет два самолета, а далее будут рассматривать оставшиеся. Несмотря на то, то такой техники у страны не так много, они надеются, что смогут передать их Украине.