ГУР опубликовало запись перехваченного разговора «освободителя» с женой. Военный преступник говорит, что о наступлении армии Путина не может быть и речи, поскольку у них нет ни оружия, ни снарядов, информирует «НБН».

«Сидите, рот закройте, автоматов нет», — жалуется захватчик.

По его словам, оккупантам приходится воевать чуть ли не с «копьем и палками», единственный способ получить оружие – отобрать его на поле боя. Россиянин признался, что он с нетерпением ждет отпуска, чтобы уехать домой и не возвращаться на фронт. «Освободителя» не пугает даже перспектива сесть за решетку.

«Как бы свалить, хоть бы отпустили», — переживает путинский солдат, добавляя, что он расскажет всю правду, как воюют ВС РФ.

В свою очередь жена оккупанта сообщила ему, что в стране-агрессоре начались проблемы с мобилизацией. Военнообязанные, которые получили повестки, не приходят в военкоматы, многие «рисуют» себе медицинские справки.

Напомним, в Запорожской области целый полк армии Путина сбежал, бросив свои позиции.