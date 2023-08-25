Как информирует «НБН» со ссылкой на Military Media Center, с таким заявлением выступил командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Он, в частности отметил, что на восточном направлении обстановка остается весьма тяжелая. Командующий подчеркивает, что главной целью таких мероприятий является Military Media Center Сырский говорит, что вражеские силы активно продолжают вести мощное огневое воздействие В это же время, согласно информации, озвученной Сырским, вражеские силы активно продолжают осуществлять мощное воздействие огнем посредством артиллерийских систем, а также активно используя боевые самолеты. Когда военные ВСУ находятся в таких условиях, они должны очень быстро принимать все необходимые меры для того, чтобы оборона на угрожающих участках была усилена, а также нужно продвинуться вперед там, где это можно сделать.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Сырский отметил:

Для того, чтобы эти задачи были реализованы, я спланировал свою очередную рабочую поездку на Купянское и Лиманское направления.

Напоследок генерал Сырский подчеркнул, что во время работы вместе с командирами оперативно-тактических группировок и бригад были приняты все нужные решения и меры для усиления нашей обороны, а также отражения атак со стороны врага.