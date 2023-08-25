Как информирует «НБН», об этом в ТГ-канале написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Речь идет о городе Никополе, где в результате нанесенного удара врагом погиб один мирный житель.

Дословно из сообщения Лысака:

Вражеские силы в очередной раз нанесли удар по Никополю.

В результате преступных действий России, погиб мужчина 59 лет.

Помимо того, в городе были повреждены два частных дома и автомобиль. Также повреждения пришлись на линию электропередач и газопровод.

Напомним, не так давно мы уже писали о том, что оккупанты нанесли серьезный удар по Никополю. Это произошло 17 августа. В результате тогдашней атаки были повреждены 8 жилдомов.