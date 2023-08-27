Как информирует «НБН», об этом руководитель ГУ разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью журналистке «Радио Свобода».

В частности, он заявил, что российский диктатор Путин не имеет никаких ресурсов кроме человеческого для того, чтобы вести войну «на истощение».

Дословно из заявления Буданова:

Помимо человеческого, у Путина больше нет никаких ресурсов. У них нет ни экономики, ни военно-промышленного комплекса. Касательно военных запасов, то они уже тоже исчерпали их.

В это же время руководитель Главного управления разведки подчеркнул, что именно по причине человеческого ресурса страна-агрессор Россия может держать оборону на фронте «хоть и на протяжении всей жизни», если войска Украины не будут активно наступать.

Говоря о том, каким образом можно преодолеть оборону РФ, глава разведки Украины заявил, что «это весьма трудно, только кровью».

Напоследок он добавил, что все те, кто говорят, мол, существует какого-то рода магический способ, то здесь нужно сказать однозначно, что его не существует. Если он сделали линию обороны с траншеями, препятствиями и минами, то тебе не стоит искать там каких-то уловок. Единственное, чот там нужно делать, это уничтожать.

Напомним, ранее Кирилл Буданов уже говорил о том, может ли Украина нанести ракетный удар по любой части Крыма.