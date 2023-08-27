О том, что вскоре партнеры, поставляющие нашей стране разнообразное вооружение, могут принять достаточно положительные решения, касающиеся военной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, объединенное мировое сообщество явно гораздо сильнее, чем отдельно взятая страна-агрессор, и с сентября ожидается новое подтверждение подобного единства. В частности, началась подготовка к «мощному сентябрю для Украины» — «международная активность» станет не ниже, чем в сейчас.

Речь идет о «нашей защите»: новых оборонных пакетов для украинских воинов, включающих артиллерию, бронетехнику, системы ПВО и ракеты к ним, а также средства для разминирования. Каждого из партнеров уже проинформировали о насущных потребностях, и ожидаются соответствующие решения в рамках объявленных гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины подчеркнул:

Уже скоро — следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

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