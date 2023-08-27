Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что «тайное» совещание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было секретом только для прессы.

Дословно из заявления Подоляка:

Это секретное совещание только для масс-седиа. Валерий Залужный ведет активное общение с представителями Миинистерств обороны или же Генеральных штабов наших партнеров. Почти каждый день.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что такого рода совещания таки происходят, ведь нужно постоянно вносить коррективы по тактике, а также стратегиям, смотреть, что делает Российская Федерация, а также объяснять своим партнерам, что необходимо Украине и могут ли военнослужащие ожидать дополнительные ракеты, дополнительный фронтовой ПВО или авиацию F-16.

Подоляк также отметил, что такого рода консультации постоянно происходят с партнерами Украины – это Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Однако, как подчеркнул советник Ермака, о чем именно они идут, в эфире никто обсуждать этого не будет.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины обнародовал кадры уничтожения российского танка на фронте бойцами ВСУ.